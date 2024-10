Funerali di Lucia Salcone choc nella cattedrale di San Severo | ecco chi si presenta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una "sorpresa" al funerale di: era infatti presente Ciro Caliendo, oggi sabato 5 ottobre,di Sanper dare l'ultimo saluto a sua moglie, tragicamente scomparsa a 47 anni in un incidente d'auto lo scorso 27 settembre. Tuttavia, la sua morte è avvolta da dubbi, tanto che è stata aperta un'inchiesta: gli investigatori sospettano che possa trattarsi di una messinscena e Caliendo è attualmente indagato per omicidio volontario. Dunque, la sua presenza al funerale ha sorpreso molti dei presenti, alcuni dei quali apparivano contrariati, sbigottiti. Tra i presenti al funerale, molte delle amiche dihanno portato con sé palloncini bianchi. Gabriella, una di loro, ricorda con affetto: "Ho un bellissimo ricordo di. Ho avuto solo 20 giorni per conoscerla. Avevamo instaurato un rapporto meraviglioso frequentando la scuola serale di ragioneria".