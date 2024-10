Fascicolo Sanitario Elettronico 2 0 adeguamento e benefici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Regione Campania si trova oggi a un punto di svolta cruciale nel percorso di digitalizzazione dei servizi sanitari, grazie all’implementazione del(FSE) 2.0. Questo strumento, fondamentale per l’efficienza e la qualità delle cure, è al centro delle iniziative di aggiornamento tecnologico e formazione degli operatori sanitari. In occasione dell’avvio del programma di formazione, tenutosi nella prima metà di luglio, Massimo Bisogno, Direttore Generale dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, ha illustrato i progressi del, con un focus sull’aggiornamento tecnologico eidel FSE 2.0.