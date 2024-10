È un sabato d’Eccellenza Che sfida Brescello-Vianese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Quattro gli anticipi oggi per quanto riguarda le reggiane (tutti in programma alle 15). La copertina se la prende l’interessante derbytra/Piccardo (10) e(6): ilha un buon bottino di punti ma arriva dalla sconfitta di misura col Calcio Zola, mentre laè galvanizzata dal primo successo della sua storia ottenuto in Eccellenza, il netto 4-0 sul Fabbrico. Si prospetta unamolto equilibrata. Arbitrerà la contesa Gianluca Moselli di Bologna. In campo anche il girone B di Promozione con Casalgrande (11)-San Felice (3). Ci ripetiamo, ma è sorprendente l’avvio dei rossoblù neopromossi: sono imbattuti e ospiteranno, al contrario, una squadra che ancora non ha centrato la prima vittoria. La direzione di gara è affidata a Mattia Sirotti di Cesena. Doppio antipasto per la Seconda categoria.