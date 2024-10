Dalla Russia al Golfo Così l’Europa riscrive le sue alleanze economiche

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) Mentre i leader europei si riuniscono a Bruxelles per rafforzare le misure contro l’economia di guerra russa, il continente si trova ad affrontare una dura realtà: il suo divorzio commerciale con Mosca si sta consolidando. L’impatto di questa rottura è evidente nelle industrie europee in difficoltà, un tempo alimentate dall’energia russa a basso costo. La Germania, la potenza economica dell’Unione Europea, ha registrato un calo industriale del 7% quest’anno, mentre l’Italia deve affrontare una produttività in calo e una crescita industriale anemica. Le sanzioni rivolte allahanno messo in luce l’entità della dipendenza deldall’energia russa. Nel 2021, laha fornito quasi la metà del gas europeo, ma nel 2023 è scesa all’8%.