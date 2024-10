Da chi deve lasciar scorrere tutto senza polemizzare a chi deve darsi una mossa e capire quali sono le cose giuste e quali no

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 5 ottobre 2024) Da chi è in un momento di profonda incostanza a chi sta finalmente vivendo nel qui e ora. Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Chi si ferma è perduto. Così ragiona il vostro segno. C’è un po’ di incostanza nel vostro comportamento. Un giorno sorridenti e quello dopo di malumore. Parola chiave della settimana: collaborare. Toro 20 aprile – 20 maggio Non c’è modo di vivere un altro presente. Questo inizio ottobre sembra suggerirvi di vivere il “qui e ora” facendo attenzione a non distrarvi. Parola chiave della settimana: rivivere. Leggi anche › L’oroscopo dei buoni propositi beauty di settembre: a ciascun segno zodiacale il suo Gemelli 21 maggio – 21 giugno Non era scontato che la vita prendesse una piega così positiva.