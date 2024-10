Yog-Sothothery un nuovo libro per esplorare Lovecraft

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 04 ott – È uscito pochi giorni fa – per la precisione il primo ottobre – “Yog-– Oltre la soglia dell’immaginario“, nuova raccolta di saggi che esplora figura ed opere dello scrittore statunitense Howard Phillips. L’opera, uscita per i tipi di Castelvecchi Editore e curata da Salvatore Santangelo (giornalista e docente universitario, esperto di politica internazionale), rientra nella collana Navi ed è già disponibile in tutte le librerie. Un’attenta selezione di saggi Mettendo il luce la sua cosmogonia unica, l’attenta selezione dei testi fa emergere l’autentica essenza del famoso autore statunitense, al di là degli stereotipi andati a consolidarsi nel tempo.