Wta Pechino 2024 | montepremi e prize money doppio con Errani Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ile ilper ilnel Wta 1000 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Sarae Jasminevogliono proseguire anche in Asia il loro straordinario ed indimenticabile. La coppia azzurra, finalista al Roland Garros e vincitrice agli Internazionali d’Italia e ai Giochi Olimpici, ora punta le WTA Finalsi di fine anno. In Cina, trae Wuhan, in palio altri punti importanti e ovviamente cospicui assegni per la coppia. Di seguito il, che ricordiamo va diviso per due.ÂWTAPRIMO TURNO – € 17.001 SECONDO TURNO – € 31.102 QUARTI DI FINALE – € 58.008 SEMIFINALI – € 115.989 FINALISTI – € 215.981 VINCITORI – € 407.975 WtaconSportFace.