Truffa l’anziana fingendosi il nipote | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 4 ottobre 2024 - Nei giorni scorsi, il “Pool Anti Truffe” della Procura di Milano – composto da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano, sotto la direzione dei magistrati del VII Dipartimento – ha dato esecuzione, in stretta collaborazione con il Commissariato P.S. Scampia di Napoli, alla misura della custodia cautelare in carcere, adottata nei confronti di un cittadino italiano, accusato del reato diaggravata in danno di una persona anziana. Un 28enne marocchino è finito in carcere, su ordinanza di custodia cautelare del gip di Milano eseguita dalla polizia, per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L'uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato poi indagato anche per associazione con finalità di terrorismo internazionale.