The Undertaker | Spike Dudley subì uno dei colpi più brutti che io potessi mai infliggergli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel corso della sua carriera, Theè stato coinvolto in alcuni degli incontri con stipulazione più brutali nella storia della WWE. È stato sepolto vivo, è caduto dalla cima di una scala ed ha partecipato a più Hell in a Cell di chiunque altro. Tuttavia, c’è una mossa che il Deadman ha fatto all’ex stare che lui ritiene una delle cadute più spaventose che abbia mai visto fare a qualcuno. In una recente edizione del “Six Feet Under” podcast, il becchino ha ricordato di aver lottato contro di lui in una puntata di Raw, dove lo ha strozzato dall’interno del ring al suolo senza che nulla potesse attutire la caduta. Le sue parole “Ha preso assolutamente uno deipiùche abbia mai dato a qualcuno. Non volevo fargli del male. Potevo anche schiacciarlo e farlo atterrare in piedi e sarebbe venuto lo stesso bene, ma quello fu davvero brutto”.