Striscia la Notizia Tapiro a Fedez | Valerio Staffelli svela cos’è successo dopo la consegna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da qualche mese a questa parte,continua a far parlare di sé per un motivo o per un altro. Dalla fine della storia con Chiara Ferragni al dissing infuocato con Tony Effe adesso arriva un’altra situazione alquanto scomoda: la sua guardia del corpo è stata arrestata per l’inchiesta sulle curva di Milan e Inter. Raggiunto da, inviato dila, il rapper milanese è sembrato alquanto adirato e ora spuntaaccadutoladeld’oro.lad’oro aAncora una voltaè finito al centro dell’attenzione per una situazione che gli riguarda almeno per il momento in maniera indiretta. Quale? Due ultrà rossoneri a lui molto vicini sono stati arrestati per l’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, e sembrerebbero anche gli stessi che avrebbero aggredito Christian Iovino lo scorso 22 aprile.