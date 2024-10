Sono un maschio violento ma voglio cambiare | viaggio nei Centri per Uomini Maltrattanti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) «Ogni anno seguiamo circa ottanta persone. I nostri dati ci dicono che, terminato il percorso, nessuna di queste ha poi ricominciato a esercitare violenza o è stata denunciata per lo stesso reato». A parlare è Andrea Bernetti, psicoterapeuta e presidente del Centro Prima di Roma, la prima struttura attiva nel Lazio per il trattamento psicologico specifico degliautori di violenza nelle relazioni affettive. Lo incontriamo nel suo studio, in via Astura, a due passi dalla stazione metro di Re di Roma. «Qui al centro gliarrivano o su base volontaria, indirizzati spesso dalle stesse compagne, oppure dietro prescrizione rilasciata dal Tribunale o dagli assistenti sociali». PercorsoSecondo i dati Istat, nel 2023 il 93% delle persone uccise dal partner era una donna. Sempre nell’ultimo anno,state 51.