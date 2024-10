Sedano ripieno star di ’EatPrato’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Come si fa un? La ricetta sembra complicata, ma a Prato si preparava già nel Medioevo per la festa della Madonna e in particolare nella giornata dell’8 settembre. Oggi un libro ne racconta la storia, con tanto di varianti e ricette. E, in autunno, c’è anche una festa dedicata al piatto, in occasione di EatPrato, rassegna enogastronomica molto attesa nella città toscana. Ci saranno addirittura i ’alla pratese days’, con ghiotte giornate in programma dal 26 al 30 ottobre che coinvolgeranno molti ristoranti locali, che metteranno in carta la ricetta. Il 10 ottobre sarà presentato il libro dedicato al piatto pratese e si potranno provare le sue diverse varianti (info festa su www.pratoturismo.it). Naturalmente i sedani alla pratese, oggi si possono gue in tutti i ristoranti del territorio, in qualsiasi periodo dell’anno.