Rivoluzione Honda in Moto Gp | un italiano Albesiano direttore tecnico niente giapponesi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si potrebbe dire “Italians do it better“. E se anche iconsiderano gli italiani più competenti in fatto di, ogni dubbio viene spazzato via. Per la prima volta nella storia dellaGP, infatti, laavrà la direzione tecnica di un ingegnere europeo. Lo scrive El Pais. Una mossa rivoluzionaria considerata la peculiare tradizione delle fabbriche. La scuderia ha annunciato oggi che Romano(61 anni, Carrù, Italia) sarà il nuovodella. L’ingegnere aeronautico ha ricoperto lo stesso incarico all’Aprilia nell’ultimo decennio, dove ha sostituito Gigi Dall’Igna che adesso è alla ducati. Ilsportivo: «I tempi cambiano» Alberto Puig,sportivo dell’Hrc, a Dazn ha dichiarato: «È un cambiamento interessante.