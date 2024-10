Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Richiesto dei: le del della Difesa, Guido, in occasione della cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di maggiore della Difesa, nell'aeroporto militare di Ciampino. A richiesto dei: queste le di Guido della Difesa, nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di maggiore della Difesa, nell'aeroporto militare di Ciampino. Già due giorni fa, in commissione Difesa, il Guido aveva riferito di una da parte degli Stati Uniti; ovvero l'invio di 200 in Cisgiordania, più precisamente a Gerico, in modo tale da poter formare le forze di polizia palestinesi.