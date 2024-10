Pattinaggio artistico | Sanchez trionfa nella gara maschile al Grand Prix Junior di Lubiana Decimo Zich

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si conclude con il trionfo di Jacobla seconda giornata valida per la sesta tappa del circuito ISU2024-2025 di, rassegna in scena questo fine settimana in Slovenia, precisamente a. Lo statunitense ha infatti vinto laindividuale, confermando la leadership già conquistata in occasione dello short. In un libero contrassegnato in linea generale da diversi passaggi a vuoto, il nativo di Middletown ha preso il largo staccando due tripli axel, uno singolo e l’altro in combinazione con il triplo toeloop, oltre che altri quattro salti da tre giri di rotazione, guadagnando 144.37 (70.27, 74.10) per 229.46, più di dieci lunghezze rispetto allo slovacco Adam Ha, piazzatosi al secondo posto con 136.53 (68.80, 68.73) cadendo nel triplo axel e faticando in altri elementi.