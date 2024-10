Napoli troppo forte per il Como | al Maradona finisce 3-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Niente da fare per il, che perde aper 3 a 1, contro la prima in classifica, che scatena tutto il suo potenziale nella ripresa, dopo aver chiuso l’intervallo sull’1 a 1. Questa è la 12esima sconfitta in consecutiva in serie A per il. Non è bastato il coraggio per i lariani nel gran primo tempo giocato, con un Paz scatenato, che però si è spento nella ripresa. Fabregas parte con la stessa formazione vincente contro Atalanta e Verona. Palla al centro e dopo 25 secondi ilva in rete, Lukaku prende palla di spalle, si gira e la infila fra Dossena e Kempf, per Mc Tominay che brucia Audero in uscita. La risposta immediata del, sta nel tiro di Strefezza, fuori di poco. La partita diventa spigolosa, con Paz che cerca d’inventare, ma viene sempre bloccato. L’asso argentino ci prova, da solo al 23’ con un tiro dalla distanza fuori di poco.