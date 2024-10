Napoli-Como 3-1 | McTominay dopo 25 secondi Poi Lukaku e Neres per il tris azzurro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Albastano 25'' per sbloccare la contesa con, al primo gol in campionato, mentre aloccorre quasi un tempo intero per pervenire al meritato pareggio con Strefezzadiverse chance sciupate, tra le quali svetta il palo colpito da Paz: poi a inizio secondo tempo l'esperto Sergi Roberto, l'uomo che non ti aspetti, la combina grossa, causando il rigore che sarà trasformato con freddezza dae che, insieme alcalato daproprio su assist illuminante del belga, lancerà gli azzurri verso una vittoria tanto sofferta e tirata quanto di importanza vitale per la classifica, con la vetta blindata almeno fino alla sosta, ma anche per i segnali che cominciano ad arrivare alle rivali. La banda Conte inizia a vincere anche quando non convince, tra cinismo, carattere e fortuna: tutti ingredienti fondamentali per sognare in grande.