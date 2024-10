Morta Lea Pericoli addio alla signora del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A 89 anni Lea, una delle figure più iconiche del, si è spenta. L’annuncio ufficiale è stato dato dFeder, segnando la fine di un’epoca per lo sport nazionale., famosa non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per il suo stile elegante e il suo carisma, è stata una pioniera delfemminile in Italia. Negli anni ’60 e ’70, ha rappresentato il Paese a livello internazionale, partecipando a 27 edizioni del Roland Garros e a diversi Wimbledon, dove divenne famosa anche per i suoi eccentrici abiti firmati da stilisti italiani. Oltre ai trionfi sui campi da gioco, laha lasciato un’impronta significativa come giornalista sportiva, commentando ilper diverse testate e programmi televisivi, contribuendodiffusione epopolarità di questo sport in Italia.