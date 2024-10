Michael Schumacher presente al matrimonio della figlia Gina… Il mistero delle foto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lo scorso weekend si è celebrato a Maiorca ildi Gina Maria, primogenita del leggendario pilota di Formula 1, con il suo fidanzato storico Iain Bethke. L’evento, nonostante il forte riserbo, ha suscitato grande attenzione, sia per il suo carattere intimo sia per il fatto che rappresenta il primo evento pubblicofamigliadopo il grave incidente sugli sci del campione, avvenuto nel dicembre 2013. Leggi anche:, svelato come comunica con le altre persone La cerimonia nella tenuta di Maiorca Le nozze si sono svolte nella pittoresca Villa Yasmin, una magnifica proprietà di 15mila metri quadrati situata sulle colline di Port d’Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca.