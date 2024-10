Mamme del mondo il nuovo cooking show di Rai Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Un, in 4 puntate, è stato presentato giovedì 3 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma. A prendere parte alla conferenza stampa moderata dalla giornalista Valeria Radiconcini, il direttore di RaiFabrizio Ferragni, le conduttrici Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida, il produttore Giacomo Silvestri e il regista Federico Mantova. Presenti in prima fila, tra gli altri, Carmen Russo e Jane Alexander, protagoniste di due puntate, e tutta la struttura di Rai. “del” andrà in onda dal 5 ottobre su Raie sarà poi disponibile su RaiPlay. Il format, ideato da Roberto De Santis, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci celebra la diversità culturale utilizzando il linguaggio universale del cibo.