La Fiorentina fatica ma piega 2-0 i campioni del Galles

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Massimo sforzo, minimo risultato. Lavince la propria gara di esordio nel girone unico di Conference battendo ii dei The New Saints per 2-0. Servono però un possesso palla superiore al 70%, dodici angoli e soprattutto l’inserimento di alcuni titolarissimi, fra cui Kean e Gudmundsson, per avere la meglio sui modestidi. Proprio l’ex Juve trova di nuovo il gol personale che serve per rimpinguare il punteggio dopo che Adli al 70? aveva sbloccato la gara. Prestazione complessivamente opaca però per Biraghi e compagni che soprattutto nella ora iniziale di gioco mostrano tantissimi limiti. Il primo tempo viola soprattutto è vicino all’essere sconcertante.