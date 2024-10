Io e Lollobrigida? Ho parlato più con lei | Boccia a La7 smonta Formigli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il fenomeno Maria Rosariasi era ormai spento come un fuoco di paglia. Dopo aver promesso per tutta l'estate chissà quali rivelazioni, negli ultimi tempi i suoi social erano costellati di banali foto di tramonti, di cappuccini e di pietanze varie che non interessavano più a nessuno. Ci è voluto Corradoper riesumare l'imprenditrice di Pompei, tentando di risollevare gli ascolti del suo Piazza Pulita su La7, costantemente battuto da Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4. Così, riuscendo laddove Bianca Berlinguer aveva fallito, ieri seraha ospitato in direttaper una sedicente «intervista a tutto campo». E cos'ha detto di nuovo? Ben poco se non nulla. Sostiene di avere una rete di contatti ampia che cerca di allargare sempre più.