Inchiesta ultras il milanista Lucci puntava al business dei parcheggi | Oh! A partita facciamo 80 mila al mese!

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Continuano ad emergere ulteriori informazioni sull’che ha azzerato i direttivi delle curve din e Inter. Luca, ultrà deln, e Marco Ferdico, ultrà dell’Inter, sono finiti in carcere e da lì, in sede di interrogatorio, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande. A parlare sono però le intercettazioni, l’ultima diffusa da Repubblica riguarda, il capo deglinisti, e ildeinell’area di San Siro. La curva Sud delsul lucrosodeiScrive Repubblica: “Tacciono, al momento, gli arrestati in carcere. Dagli interrogatori di garanzia non è finora emerso nulla e gli ultimi ad avvalersi sono stati ieri mattina i due leader, ilLucae l’interista Marco Ferdico, entrambi destinatari di un daspo di dieci anni firmato dal questore Bruno Megale.