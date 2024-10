Il Verona ribalta il Venezia e vince il derby 2-1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Il vantaggio iniziale, il pari subito pochi minuti dopo e il ko nei minuti finali. Ilvede ripetersi quello che sembra ormai un leit-motiv nella sua stagione e cade neldel Veneto: rimonta e2-1 l’Hellas, trascinata da Tengstedt e favorita dall’errore di Joronen (autogol). Inutile la rete in apertura di Oristanio. Paolo Zanetti prova ad aggredire i rivali con un assetto estremamente offensivo: Livramento e Lazovic esterni, Mosquera-Tengstedt insieme in attacco in un 4-4-2. Manca però qualcosa a livello difensivo al suo, che si fa sorprendere dopo soli due minuti: la difesa è posizionata malissimo su un corner, Oristanio svetta e firma il vantaggio del. L’Hellas ha un paio di minuti nei quali rischia di capitolare, poi si risveglia e aggredisce gli arancioneroverdi.