Il trasloco Campo Zelocchi al via i lavori La squadra si allenerà a Bastiglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A partire dalla prossima settimana, e per un periodo di circa quattro settimane, la primadel Modena sialcomunale die non più allo(foto), dove inizieranno idi sistemazione e ripristino del terreno di gioco, nell’ambito degli interventi programmati dalla società per la manutenzione e le migliorie agli impianti in gestione, tra i quali appunto loe il Braglia stesso. Contestualmente, sono iniziati anche iper la transizione invernale sul manto erboso dello stadio Braglia, non impatteranno sul calendario e sugli impegni dellache sul terreno casalingo tornerà a giocare solamente il 19 ottobre, dopo la pausa per l’attività delle nazionali, quando in calendario è prevista la sfida contro il Palermo. Sempre a proposito dello, sarà poi completamente rizollato durante la sosta invernale.