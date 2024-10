Il nuovo capitolo di ’Joker’ con Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’Astoria dalle 18.30. Arriva Joker: Folie à Deux di Todd Phillips. Il film segue Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), noto come Joker, il serial killer che ha terrorizzato Gotham City e che è stato recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham in seguito al suo arresto. Lì conosce Harley Quinn (), un incontro che cambia la sua vita. I due si riconoscono e si comprendono alla perfezione, Arthur trova in Harley la persona che ha sempre sperato di incontrare. Tra i due nasce una sintonia straordinaria e quando vengono rilasciati al termine della detenzione, ormai inseparabili, sono pronti a intraprendere una nuova tragica e folle avventura.arrivo anche Familia di Francesco Costabile. Luigi Celeste ha vent’anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro.