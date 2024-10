Il gasolio veniva miscelato con altre sostanze | sequestrate cisterne e automezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Certaldo (Firenze), 4 ottobre 2024 – Quelche consegnava per essere utilizzato ai fini di trasporto o di riscaldamento eracone prodotti. Per questo il titolare di un deposito commerciale di prodotti energetici a Certaldo è stato indagato per frode nell’esercizio commerciale e tutto il materiale (120mila litri di) e gliutilizzati sequestrati. E’ stata la procura della Repubblica di Firenze a far scattare l’operazione, avvalendosi dei militari del comando provinciale della guardia di finanza di Firenze. Sotto sequestro sono finite ledi stoccaggio di, ilstesso e gliintestati al deposito commerciale.