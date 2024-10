From 3 la recensione | il mistero raddoppia per la serie erede di Lost

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La terza stagione di, dal 4 ottobre su Paramount+, è nel segno del (doppio): Tabitha deve capire come tornare nella cittadina nel bosco, mentre Boyd, Jim e gli altri affrontano la mancanza di cibo. Essere etichettata come 'di' fa più male che bene alletv, oramai lo sappiamo. Eppure, proprio coloro che non sono state presentate o strombazzate come tali e hanno vissuto soprattutto di passaparola (almeno inizialmente), magari arrivando da autori e produttori che avevano lavorato proprio allache ha cambiato la tv, si sono dimostrate molto più degne di quell'epiteto. Tra queste annoveriamo sicuramente C'era una volta e soprattutto, ladelle domande e non delle risposte per eccellenza tra quelle attualmente in onda in streaming, dove è il mystery a farla da padrone in atmosfere che