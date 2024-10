Di chi è incinta Ilaria Clemente la concorrente del Grande Fratello 2024?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 4 ottobre 2024)nip deldi Daniele, il suo fidanzato che aveva lasciato fuori dalla Casa, e che conosce da un mese e mezzo. Nella puntata del reality andata in onda il 3 ottobre Ila ha spiegato di esseredi tre settimane, tempistiche che coincidono con un rapporto consumato poco prima di entrare a far parte del programma, iniziato il 16 settembre. Il bebè, di cui non si conosce ancora il sesso, dovrebbe nascere a giugno 2025 e sarà del segno dei Gemelli, come ha specificato la mamma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?????? ???????? (@ilacleme94) Non si sa molto di Daniele, il fidanzato di, e lei stessa, quando Alfonso Signorini le ha chiesto di presentargli il futuro papà, ha risposto che lui non si sente ancora pronto a mostrarsi.