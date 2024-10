‘Darkside Witches II’ il 15 ottobre casting per attori e attrice co-protagonista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa produzione del film “DarksideII, la black witch di Benevento” apre la ricerca per la strega co-, che affiancheràdi fama internazionale nel cast dell’horror distribuito da Netflix. I provini, che impegneranno il regista Gérard Diefenthal e il produttore esecutivo Guido Costante per la selezione anche degli ultimiper ruoli secondari, figurazioni speciali e comparse, si terranno martedì 15, dalle ore 10 alle ore 18, presso il Teatro San Nicola di Benevento, sito in via Bartolomeo Camerario. Ilè aperto a donne e uomini dai 18 anni in su. Per gliinteressati è necessario che durante le selezioni presentino un Curriculum Vitae e una prova individuale con un testo di propria scelta. Ciò non vale per le comparse.