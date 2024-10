Conto alla rovescia per la sfida con il Livorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Solo due giornate separano il Siena della superdel Franchi contro il, prevista per le 15 di domenica 20 ottobre. Dopo la gara interna contro il Seravezza di domenica infatti la Robur giocherà ad Orvieto, sette giorni più tardi e sempre alle 15, per poi pensare al big match contro i labronici che manca dstagione 2017/18, quella culminata con il successo livornese e la conseguente promozione in B e il ko del Siena di Mignani in finale playoff. Tornando all’attualità , in tema di orari, le ore 15 saranno quelle del fischio di inizio delle prossime quattro giornate, ovvero fino al derby dello ‘Stefano Lotti’ di Poggibonsi del prossimo 23 ottobre. Dal 27 ottobre (contro la Sangiovannese al Franchi) al 9 marzo (match contro il Terranuova Traiana sempre in casa) fischio d’inizio delle gare del campionato di serie D sarà alle 14.30.