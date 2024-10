Chiusa inchiesta su Ferragni per truffa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 12.10 La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di Chiarae di altre persone peraggravata, in vista della richiesta di processo. Al centro dell'ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole per le vendite, indicate a scopi benefici, di pandori e uova di Pasqua.avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per 2 mln 200mila euro, scrive il Pm.confida che venga acclarata la sua innocenza,dicono i legali. "Vicenda non ha rilevanza penale. Già risolta in sede di Agcom".