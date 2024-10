Bergomi | Inter stanca e non pronta Un problema in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’vince ma non convince proprio in Champions League nonostante i 4 gol contro la Stella Rossa. Beppesi esprime a riguardo e fa notare una cosa su Tutti Convocati. STATO DI FORMA – Il 4-0 non ha veramente convinto martedì sera. Qualchec’è stato e tutti lo hanno notato, soprattutto durante il primo tempo. Beppene ha parlato e ha confermato: «Io ho commentato l’e fino al gol del 2-0 c’era partita. La squadra èe fisicamente non è. Non ha giocatori da uno contro uno, è una squadra che porta tanti uomini davanti alla linea della palla e quando la perde è soggetta a contropiedi. Stanno faticando adesso, la nazionale ha inciso. C’è chi ha fatto meno vacanze, ha l’età media più alta del campionato.