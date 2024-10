Andrés | Abbiamo iniziato bene Con la Roma fondamentali…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il difensore dell’Inter Women Ivana, arrivata in estate, ha parlato del suo momento in Italia e della partita che attende le nerazzurre contro la. PRIMO PERIODO – Ivanaha descritto il suo primo periodo con l’Inter Women: «Sono soddisfatta, sono contento del livello della squadra.fatto per ora una stagiona buona dal punto di vista tecnico, tattico e fisico.il campionato. Siamo ancora all’inizio, quasi a metà, dato che ci sono solo 10 squadre, ma penso che siamo migliorate molto nella connessione tra di noi. Ci conosciamo meglio,più affiatamento. Sappiamo perfettamente cosa vogliono mister e staff e penso chefatto un ottimo lavoro. Si può migliorare in tutto, siamo sulla strada giusta. Dopo ogni partita analizziamo errori e in ogni allenamento ci impegniamo al massimo per migliorare.