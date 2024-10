WWE | Balzo in avanti su CW NXT incrementa gli ascolti del 44%

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) NXT questo martedì ha fatto la transizione da un canale via cavo come USA Network ad uno in chiaro come CW, ciò ha ampiamente ripagato gliche sono passati da 620.000 spettatori della puntata del 26 settembre ai recenti 895.000, un aumento di quasi la metà. Anche la Key Demo 18-49 ha visto un aumento arrivando da 0.19 a 0.26. La puntata che ha visto la partecipazione di lottatori sia del brand di sviluppo che del roster principale e anche della TNA, ha aperto con la difesa dell’NXT Women’s championship e concluso col match valido per il titolo maschile: se nel primo caso Roxanne è riuscita a mantenere la cintura dall’assalto di Giulia aiutata dalla rientrante Cora Jade, Ethan Page non può dirsi altrettanto fortunato visto che Trick Williams dopo 3 mesi si è ripreso le redini dello show.