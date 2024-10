VIDEO FOTO G7 dalle aree interne le sfide internazionli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti E’ la giornata più lunga quella che porta il nome dell’Irpinia sul tetto del mondo, in occasione della seconda sessione dei lavori del G7 dell’Interno a Mirabella Eclano, dopo l’apertura di ieri in Prefettura ad Avellino. Il Ministro Matteo Piantedosi arriva alle 9:00 puntuali, come da programma, per accogliere i colleghi delegati del gruppo dei 7 e la Commissaria europea Ylva Johansson, per poi tenere il lungo vertice operativo anche alla presenza dei colleghi di Algeria e Libia, l’Alto Commissario per i rifugiati e la direttrice denerale di Oim. Intorno alle 13:00 i Capi di Governo europei consumano il pranzo tutto a base di specialità rigorosamente irpine, pietanze preparate dagli chef a lavoro da mesi per non deludere le aspettative .