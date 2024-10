Una festa da favola al Capannone La C Re A apre le porte alla città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La C.Re.A, la cooperativa sociale di Viareggio cooperativa eealizzazioni artigianali,leper ladi domani nel quale la cooperativa festeggia il compleanno con 42 candeline: un percorso di inclusione al fianco di chi condivide con le famiglie una quotidianità in salità. Un percorso fatto di gioia, di inclusione e di sorrisi che di anno in anno cresce e per dare vita a nuove opportunità. Ildi via Virgilio, che ospita il centro diurno disabili,lein un abbraccio collettivo dalle 16 fino alle 18 per un pomeriggio “da“ come recita il titolo “Unada“. Un pomeriggio speciale nel quale condividere laboratori creativi per bambini e ragazzi, e sperimentare gli antichi mestieri e sarà possibile utilizzare il telaio, la cartapesta, provare a impagliare le sedie.