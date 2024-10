Super Mario Bros 2 | il sequel vedrà nuovi personaggi storici Nintendo che erano stati tagliati dal primo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Keegan-Michael Key, doppiatore di Toad, ha rivelato qualche dettaglio inedito su. 2. Infatti, secondo l’attore, neldi. – Iltroveremo una lore più dettagliata, numerosi easter eggs edal. In una recente intervista a Men’s Journal, Keegan-Michael Key, che in. – Ildoppia Toad, ha dichiarato alcune interessanti anticipazioni suldel, ancora senza nome. Stando alle sue parole, oltre ad un’ambientazione intrigante, ci saranno tantie easter eggs che i fan diameranno: Una cosa che posso dire sul secondoè che ha una portata un po’ più ampia. Inoltre, il luogo in cui sarà ambientato ha una lore molto affascinante. Ci saranno easter eggs incredibili e per ora è stato molto emozionante. Bowser in una scena di