Sky Cinema fa rivivere Gomorra | Marco D’Amore annuncia un nuovo capitolo dell’iconica saga | VIDEO

(Di giovedì 3 ottobre 2024)curerà la regia di undi. L’annuncio arriva dai canali ufficiali Sky: le anticipazioni. Era nell’aria da mesi. Discorsi iniziali trasformati in un progetto concreto. A Sky, nel decennale di, si sono resi conto di quanto la serie sia diventata un cult a livello internazionale. Il prodotto, che nasce dall’idea e la penna di Roberto Saviano, ha trovato sceneggiatori in grado di trasformare un romanzo in cinque stagioni da cardiopalma., prequel al via su Sky (ANSA-CityRumors.it)L’ascesa, lo sviluppo e la fine dei Savastano raccontata attraverso un cast di semi-esordienti diventati volti iconici del nostro: daa Salvatore Esposito, passando per Fortunato Cellino e Maria Pia Calzone, fino a Ivana Lotito e Loris De Luna.