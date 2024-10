Schlein | Meloni spieghi al Paese l’aumento delle accise

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) ROMA – “Giorgiain un video del 2019 dal benzinaio spiegava in modo didascalico il funzionamentosui carburanti. Ora, 5 anni dopo, da Palazzo Chigiin modo altrettanto didascalico il motivo per cui ha deciso di aumentare quelle stesseper fare cassa sulle taschefamiglie eimprese italiane. Perché di questo stiamo parlando: aumentare lesul diesel equivale a introdurre una nuova tassa che tutti i giorni le italiane e gli italiani pagheranno”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly. “Giorgiaha deciso di prelevare 3 miliardi di euro in più dai portafogli di chi possiede un’auto diesel e dal settore dell’autotrasporto. Il tutto mentre i treni sono nel caos che abbiamo visto ieri, e il Governo non ha messo risorse sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile.