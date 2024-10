Sbanda sull' argine a Luzzara grave pensionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 3 ottobre 2024 -incidente stradale, pochi minuti prima delle 9 di oggi,del Po trae Tagliata di Guastalla, dove un’autovettura hato mentre era diretta verso Guastalla, ribaltandosi in fondo all’sotto una pioggia intensa. Il conducente, undi 74 anni residente a, è rimasto bloccato con il braccio destro sotto parte della vettura. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento guastallese per liberarlo, affidandolo poi alle cure degli operatori della Croce rossa locale, raggiunti anche dal personale dell’autoinfermieristica di Suzzara di Mantova. E poco dopoè atterrato pure l’elisoccorso del 118, arrivato da Verona, in quanto altri mezzi di soccorso avanzato erano impegnati altrove, su altri servizi.