Rock country e pop Ladies Vibes a Monza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dalalpassando per il punk a venature pop. Un’occasione per scoprire cantanti, cantautrici e band emergenti, che propongono la loro musica originale, in modo diretto e vibrante. È quella che si avrà a disposizione questa sera al The Bank di viale Lombardia, con il palco del locale monzese che accoglierà la rassegna ““, un appuntamento periodico attraverso cui ascoltare e conoscere la nuova musica al femminile, con artiste che suoneranno i propri brani inediti. L’iniziativa è curata dal produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, come produttoredell’anno. Un giovedì al mese saranno organizzati concerti, per far circolare le nuove proposte sonore.