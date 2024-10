Professioni Chiarolini | Ingegneria economica tema trasversale a diversi settori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Siena, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Una delletiche del congresso di quest'anno a Siena è l'. Unrispetto a: dagli appalti, alla gestione dei progetti e dei processi di impresa. Uno dei risvolti delletiche inerenti all'riguarda, inoltre, l'manager e dell'informazione". A dirlo Ippolita, consigliere nazionale del Consiglio nazionale Ingegneri con delega all', in occasione del 68° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Siena