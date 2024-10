Prevenzione del tumore al seno Open Day a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 03 ottobre 2024 –ospiterà unDay per ricordare l’importanza delladelal. Si terrà sabato 5 ottobre al Palazzo del Podestà in due fasce orarie, mattutina e pomeridiana (10-13 e 16-19), in collaborazione con il Comune, la Commissione Pari Opportunità e l’Associazione Nazionale Donne Operate al(ANDOS OdV) Comitato del Valdarno aretino. Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 55.900 nuovi casi dial. Si tratta della neoplasia più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età. "Nella nostra provincia ogni anno vengono diagnosticati circa 350 tumori al, in media quasi uno al giorno. Laè pertanto fondamentale per ridurre la mortalità delale ottenere una migliore qualità di vita – spiega il dr. Giovanni Angiolucci Direttore UOSD Diagnosticalogica San Donato Arezzo –.