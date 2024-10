Peugeot E-408 l’elettrico assicurato Debutta la nuova variante della fastback francese – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Elettrica e garantita. Con laE-408 il Leone si conferma “aggressivo” sulla copertura, seppur con il piano accessorio Allure Care che la estende per 72 mesi, ossia a 8 anni (o 160.000) chilometri. Il costruttoreha aperto oggi gli ordinideclinazione a zero emissioniberlina, offerta in Francia a partire da 43.900 euro (2.000 in più per la carrozzeria GT): per i prezzi italiani ci sarà da pazientare fino a dopo la metà di ottobre, mentre le prime consegne sono in programma per gli inizi del 2025. Laelettrica da 4,69 metri di lunghezza è sostanzialmente identica esteticamente alle varianti che sono su mercato già dal 2022, ossia le plug-in e-EAT8 da 180 e 225 Cv, e a quella 48V Hybrid 136 e-DCS6 che si è aggiunta da non molto.