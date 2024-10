Ore di grande attesa poi la gioia Sei tartarughine si tuffano in mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una lunga, la paura che leggiate potessero aver danneggiato in maniera definitiva il nido delle tartarughe poi anche laperché qualcuna di loro è riuscita a salvarsi. Un’altalena di emozioni ha accompagnato la schiusa del nido di Caretta Caretta che era stato deposto alla Capannina di Cinquale. L’unico di Montignoso, il quarto nido della stagione apuana da record. Un’avventura che si è conclusa poche ore fa senza nascite con numeri da capogiro, come avvenuto altrove, ma comunque regalando ore die dia chi ha partecipato, dai tecnici ai volontari agli stessi gestori dello stabilimento balneare. Il nido, come raccontano dal Centro Didattico Wwf di Ronchi, era stato deposto non troppo distante dalla riva da mamma tartaruga il 23 luglio. Mentre si avvicinava il periodo della schiusa, un’inaspettataggiata ha seriamente compromesso il nido.