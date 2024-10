Ore di ansia per tre ragazzi dispersi nei boschi Ritrovati dopo una notte di ricerche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Massa Carrara, 3 ottobre 2024 – Sono state ore die angoscia per la sorte di duee una ragazza di 26 anni di cui non si avevano più notizie da ieri mattina, 2 ottobre. Leerano partite dalla serata di ieri, da quando le famiglie non li avevano visti rientrare nelle loro abitazioni. I tre giovani escursionisti si erano persi in località Montale a Bagnone (Massa). La loro auto era stata ritrovata parcheggiata, la difficoltà del ritrovamento era data anche dal fatto che i loro cellulari erano staccati, probabilmente per mancanza di rete. Oltre ai mezzi del 118 sul posto stanno operando vigili del fuoco e carabinieri che battono palmo a palmo la zona. Stamani tre giovani,unadi, sono statida una squadra mista composta da vigili del fuoco e personale del Cai.