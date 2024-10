Maltempo allagamenti a Milano | 40 mm di pioggia in un’ora

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bomba d’acqua nelle prime ore del mattino di giovedì 3 ottobre a: dalle 6 alle 7 circa, secondo quanto comunica l’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli, sono caduti 40 mm diin. Si sono verificatinel quartiere Ponte Lambro, in particolare in via Vittorini. L’assessore spiega che “purtroppo non era stata emessa allerta di Regione Lombardia”. Sul luogo deglila polizia locale e MM, la società che gestisce le infrastrutture urbane. “Anche se il Lambro ora dovrebbe scendere e le piogge sono diminuite e quindi anche la fognatura dovrebbe riprendere ad assorbire”, aggiunge Granelli.