Mafia foggiana il dominio violento di un' organizzazione spietata

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Antonia Lopez, 19 anni è stata colpita a morte da uno dei sette colpi di pistola calibro 7,65 esplosi in una discoteca di Molfetta a Bari. I proiettili erano destinati a Eugenio Palermiti, 20 anni, nipote dell’omonimo boss del quartiere Japigia di Bari. Antonia è solo l'ultima vittima innocente della, una delle organizzazioni criminali più feroci e spietate d’Italia che nel silenzio e nella paura, ha costruito il suo impero. Laconosciuta anche come Società, sebbene meno nota rispetto alle altre organizzazioni mafiose italiane, come la 'Ndrangheta, la Camorra o Cosa Nostra, è una realtà criminale radicata che evolve continuamente pur mantenendo una struttura tradizionale.