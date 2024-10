Lui è gay e non lo dice Grande Fratello il nome esce dalle confidenze tra le donne della casa

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Scoppia un nuovo caso nalladelche già sta catturando l’attenzione del pubblico. E di sicuro se ne parlerà parecchio, anche in puntata, perché di solito sono momenti che non passano inosservati. Jessica Morlacchi, durante un momento di confidenza con Mariavittoria Minghetti, ha sussurrato qualcosa che ha richiamato alla memoria quel celebre episodio. “Ma che ti ha detto Javier?”, ha chiesto Mariavittoria. “Che secondo lui Michael è gay”, ha risposto Jessica, cercando di sfuggire ai microfoni. Tuttavia, il labialecantante è stato chiaramente decifrato e il video, ripresotelecamere notturne, non è sfuggito agli attenti spettatori del web. La clip è rapidamente diventata virale su tutte le piattaforme social. “Stefano è peggio di me”.